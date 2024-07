Luan Santana prepara “viagem espacial” para gravação de novo DVD em Cotia nesta quarta (17)

Apenas 600 convidados terão a oportunidade de participar de uma experiência que promete ser inédita na música brasileira

Luan Santana. Foto: Divulgação

Luan Santana está prestes a dar mais um passo em sua carreira com um projeto inusitado. O cantor promete uma “viagem espacial” durante a gravação de seu novo DVD em Cotia nesta quarta-feira (17). Mas calma! É somente para convidados.

De acordo com o, há 600 pessoas na lista vip para essa experiência. O local da gravação não foi divulgado.diz trecho da matéria do portal.Segundo o portal, a gravação terá um look obrigatório aos presentes: todo preto, sendo proibido até mesmo detalhes em outras cores em acessórios e sapatos. Os convidados também terão de entregar seus telefones celulares na entrada, onde serão lacrados em sacos invioláveis e não poderão ser utilizados durante a gravação., finaliza o texto.