Luan Santana em Cotia: imagens da gravação “espacial” do DVD são divulgadas; VEJA

Quatro projetores de alta resolução, telão de 360º no teto e fãs de roupas pretas: veja como foi o “Luan Ao Vivo na Lua”

Foto: Eryck Patryck. Reprodução / Instagram

O cantor Luan Santana realizou ontem, em Cotia, a gravação do seu novo DVD. Com um cenário “espacial”, cujo tema foi ‘Luan Ao Vivo na Lua’, o artista investiu em um telão de 360 graus no teto e exigiu que os fãs usassem roupas pretas.

Ontem em Cotia, equipe de Luan Santana recriou a Lua para gravação de um DVD e estrutura arredondada foi comparada com a lendária Sphere de Los Angeles. pic.twitter.com/ZQsBmYOV2U — Fernando Berenguel (@euberenga) July 18, 2024





Um conceito inovador de “Luan Ao Vivo na Lua” 🌙✨



Confiram alguns registros lindíssimos do @luansantana na noite de ontem na gravação do seu novo DVD que aconteceu em Cotia/SP. (📸 Manu Scarpa) pic.twitter.com/jXwbB68E42 — Luan Daily (@luansdaily) July 18, 2024

O local do show tinha formato de meia esfera, com o exterior imitando a superfície lunar. Todo o interior, com 25 metros de diâmetro, era coberto com projeções. Era como se Luan e o público estivessem dentro da Lua e imersos nas imagens. Elas reproduziam temas espaciais.

A estrutura do show foi montada no Centro de Treinamento do São Paulo e contava com quatro projetores de alta resolução promovendo uma experiência imersiva para o público.