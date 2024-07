Justiça Eleitoral determina que operadoras suspendam mensagens de ataques a Welington Formiga

Segundo a decisão, mensagens de texto tinham como objetivo “disseminar a desinformação” e “influenciar o eleitorado de Cotia”; veja





O juiz Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, da 227ª Zona Eleitoral de Cotia, determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), assim como as operadoras Vivo, Tim e Claro, suspendam as mensagens de ataques ao pré-candidato à Prefeitura de Cotia, Welington Formiga (PDT). A liminar foi publicada no último dia 15.





De acordo com a denúncia, mensagens de SMS, disparadas por duas linhas telefônicas, disseminaram atos de desinformação e ofensa à honra de Wellington Formiga, com o objetivo deAs mensagens apontadas na denúncia tinham os seguintes dizeres:, citou o juiz sobre a representação.Na decisão, Godoy pede que as operadoras sejam oficiadas para que suspendam o envio das mensagens disparadas para diversos números por meio de SMS. O magistrado ainda determina que as mesmas identifiquem os dados pessoais dos responsáveis pelas linhas acusadas.procurou a Anatel. Caso haja retorno, será acrescentado aqui nesta reportagem.