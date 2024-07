Ex-deputado Márcio Camargo segue internado após ter sido baleado em Cotia

O político foi ferido durante uma invasão em sua residência na madrugada desta quarta-feira (10).

O ex-deputado estadual e irmão do ex-prefeito de Cotia, Márcio Camargo, de 56 anos segue internado no Hospital Regional de Cotia após ter sido baleado na perna esquerda nesta quarta-feira (10). O estado de saúde dele é estável. A informação é do Jornal Tabloide.

O político foi ferido durante uma invasão em sua residência, localizada no bairro Parque Dom Henrique em Cotia.

A polícia, a esposa de Márcio relatou que que ela e seu esposo ouviram muitas latidas do cão e achando que o cachorro queria urinar, abriram a porta dos fundos para ele sair, foi quando se depararam com dois indivíduos no quintal da residência.

Segundo informações preliminares houve diversos disparos de tiros em direção ao casal, um deles atingiu a perna de Márcio. Após os disparos, os criminosos fugiram por uma mata, nos fundos do condomínio sem levar nenhum pertence.