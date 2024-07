Ex-deputado Márcio Camargo é baleado durante tentativa de assalto em Cotia

Irmão do ex-prefeito Carlão Camargo foi baleado na perna.

Foto: Arquivo Cotia e Cia





O ex-deputado estadual e irmão do ex-prefeito de Cotia, Márcio Camargo, foi baleado na perna esquerda, durante uma tentativa de assalto a sua residência, localizada no bairro Parque Dom Henrique em Cotia. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10).





A esposa do político informou aos policiais que ela e seu esposo ouviram muitas latidas do cão e achando que o cachorro queria urinar, abriram a porta dos fundos para ele sair, foi quando se depararam com dois indivíduos no quintal da residência que anunciaram o assalto.





Segundo informações preliminares houve diversos disparos de tiros em direção ao casal, um deles atingiu a perna de Márcio. Após os disparos, os criminosos fugiram por uma mata, nos fundos do condomínio sem levar nenhum pertence.