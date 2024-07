Dia da pizza: Confira 5 pizzarias em Cotia com nota acima de 4,5 no Google

Hoje, 10 de julho é comemorado o dia da pizza. Qual sua preferida?

Foto ilustrativa - Freepick









A queridinha de muita gente tem um dia todinha pra ela, sim estamos falando da pizza e desde a década de 1980, o Dia da Pizza é celebrado no dia 10 de julho, ou seja, hoje.





O Cotia e Cia reuniu a lista de 5 pizzarias com uma nota igual ou acima de 4,5 no Google e também no TripAdvisor. Bora lá?

Pizzaria Basilica

Foto: Divulgação Pizzaria Basilica









Pizzaria Joao Do Grão

Foto divulgação Pizzaria João do Grão









Campana

Foto divulgação Campana





Campana pizzaria fica na Av José Giorgi, 1262. Tem 76 avaliações no Tripadvisor com a nota 4,5. No Google o estabelecimento tem uma nota de 4,6 e mais de 430 avaliações.





Atobá

Foto divulgação Atobá





Atobá Pizzaria fica no KM 39 da rodovia Raposo Tavares. Tem 109 avaliações no TripAdvisor com a nota 4,5. No Google o estabelecimento conta com 4,6 com 937 avaliações.





Lá Bastos

Foto Divulgação Lá Bastos





Lá Bastos fica na Estrada de Caucaia, nº 2250. Tem nota 4,6 com 996 avaliações no Google.