Igreja Efatá de Cotia esclarece que não tem vínculo com clínica clandestina de mesmo nome

Confusão ocorre por conta do nome Efatá.





A Igreja Apostólica Efatá que tem sede no rua Professor José Barreto no centro de Cotia publicou um vídeo nesta quarta-feira (10), esclarecendo que não tem nenhum vínculo com a Comunidade Terapeutica Efatá, onde Jarmo Celestino de 55 anos foi espancado e posteriormente faleceu.

A confusão ocorre por conta do nome Efatá, e também por estar na mesma cidade, porém, o pastor Jhonatas Liberato publicou um vídeo onde diz não ter vínculo nenhum com a instituição "nossa igreja não possui nenhuma clínica de reabilitação, não conhecemos nem temos vínculo algum" disse.

Veja o vídeo abaixo: