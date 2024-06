Cacau Show apresenta projeto de seu 1º parque temático ao governo de SP

Foto: Hap Fun

A Cacau Show planeja construir um novo parque temático no interior de São Paulo, com a promessa de ser um dos maiores da América Latina. , com a promessa de ser um dos maiores da América Latina.





O complexo deve ser construído na cidade de Itu, perto da capital paulista, ao longo da Rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 78 e 84,3.





Nesta semana, o projeto do novo empreendimento foi apresentado ao Secretário da Casa Civil de São Paulo, Arthur Luis Lima. A reunião contou com a participação do CEO da Cacau Show, Alexandre Costa, e do prefeito de Itu, Guilherme Gazzola.





As imagens do projeto ainda não foram reveladas.





Com investimentos de mais de R$ 2 bilhões, o projeto já foi apresentado na Câmara Municipal de Itu e deve ser inaugurado em três anos.





O empreendimento visa gerar 3 mil empregos durante sua construção e 2 mil empregos diretos e indiretos após a inauguração do parque.