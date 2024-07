Cotia terá totens em áreas de risco e sistema de monitoramento do clima, diz prefeitura

Informações foram confirmadas pelo Cotia e Cia junto à gestão municipal nesta quinta-feira (4); saiba mais

Reunião entre representantes do BNDES e da Prefeitura de Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia

Por Neto Rossi





A cidade de Cotia contará com totens de alerta em áreas de risco e um sistema de monitoramento do clima. Além disso, a Defesa Civil deve receber equipamentos e novos veículos. As informações foram confirmadas pelo Cotia e Cia junto à gestão municipal nesta quinta-feira (4).

, disse a administração municipal.Os novos investimentos foram anunciados ontem (3) durante uma visita técnica de representantes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) na cidade.O encontro aconteceu na prefeitura e contou com a presença de Patrícia Zendron (Gerente do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo do BNDES), da engenheira Janaína Sobrinho e da arquiteta Adriana Dantas. A reunião de trabalho foi acompanhada pelo Secretário da Fazenda de Cotia, Paulo Godoy, e pela arquiteta Luciane Alegre, da Secretaria de Habitação e Urbanismo.O investimento anunciado, na casa dos R$ 21 milhões, será por meio da linha BNDES PMAT, sigla para Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, com recursos do Fundo Clima.Por enquanto, não há informações sobre o prazo para os recursos serem aplicados no município e nem os locais que receberão os totens de alerta.