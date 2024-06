“Serão só 0,20 centavos por km", diz secretário sobre pedágios na Raposo Tavares

Por Neto Rossi

O secretário de Parcerias em Investimentos do Governo de São Paulo, Rafael Benini, pontuou na última semana os detalhes mais polêmicos do projeto Nova Raposo, que prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada.

Um dos assuntos abordados pelo secretário foi aSegundo o projeto, haverá pórticos do novo sistema de cobrança nos seguintes pontos: Km 11,8 (R$ 0,62), km 15,1 (R$ 0,77), km 19,8 (R$ 0,92), km 24,7 (R$ 1,27), km 29,07 (R$ 1,65) e km 39,1 (R$ 2,30). As cobranças valerão nos dois sentidos., declarou.De acordo com ele, as cobranças iniciarão apena ano 9º ano de concessão.separou abaixo as principais falas do secretário dentro de cada tópico. Confira:“A gente está fazendo o melhor projeto possível para reduzir o máximo possível a desapropriação... a gente não vai desapropriar clube, não vai desapropriar parque ... quando a gente vai para uma concessão, a gente vai com um projeto básico. A execução do projeto, o licenciamento ambiental, que é onde eu defino o impacto social da obra, é feito durante a concessão. A previsão dessa obra de concessão é começar no 4º ano, pois tem o período de licenciamento ambiental, social ... ninguém vai descumprir nenhuma legislação ambiental ou social.”