SP: processo seletivo para professores do ensino fundamental e médio tem inscrições abertas

Interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho; saiba detalhes

Foto: Governo de SP

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo abriu, na última sexta-feira (14), as inscrições para um novo processo seletivo simplificado que vai contratar professores do ensino fundamental e médio para o ano letivo de 2025.

Interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho. As provas, cujas datas não foram ainda divulgadas, ocorrerão em 77 cidades.As inscrições devem ser realizadas pelo. A taxa da inscrição é de R$ 35.As inscrições ficarão abertas até o dia 12 de julho, às 17h. Os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp para se candidatar. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35.Artes;Biologia;Ciências;Educação Especial;Educação Física;Filosofia;Física;Geografia;História;Inglês;Língua Portuguesa;Matemática;Química e;Sociologia.