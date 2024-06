Nova Raposo: secretário descarta corredor de ônibus na rodovia e aponta alternativa

Por Neto Rossi



O secretário de Parcerias em Investimentos do Governo de São Paulo, Rafael Benini, declarou na última semana que dentro do projeto Nova Raposo não haverá corredor de ônibus na via expressa. O projeto prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada.



Segundo Benini, a alternativa será a criação de corredor de ônibus nas vias marginais, que serão contempladas dentro do projeto. “Na rodovia, não posso por corredor de ônibus porque não é o lugar para pôr ônibus. Aliás, uma das causas de acidentes na Raposo hoje em dia é justamente ter parada de ônibus na rodovia. Então, a gente tira esses pontos de ônibus, joga para essa avenida lateral que vai ligar Cotia a SP e ali cria-se um corredor de ônibus”, declarou.