O que esperar do shopping na estrada de Caucaia, que será inaugurado daqui a um mês

Minigolfe, boliche e cinema são destaques; ausência de fast foods famosos e grandes redes de varejo, por outro lado, pode decepcionar

Porém, quem espera por fast foods famosos, pode se decepcionar, pelo menos por enquanto não há confirmação de lojas como BK, MC Donalds, ou mesmo Bobs.

Outras lojas de varejo como Magalu, Casas Bahia, entre outros também não confirmaram presença no novo empreendimento, assim como lojas famosas de moda como C&A, Riachuelo e Pernambucanas.



O QUE ESPERAR DO NOVO SHOPPING

O empreendimento ocupa um terreno de 82.411 m² e serão mais de 144 lojas e 20 quiosques. A administração e comercialização do shopping estão sob a responsabilidade da empresa WE9.





BEM ESTAR E SAÚDE

Academia Blue Fit ENTRETENIMENTO E LAZER

Boliche Club;

Espaço Kids;

Livraria;

Cinema;

Arena de Beach Tênis;

Mini-Golfe



GASTRONOMIA

Restaurante Mundo Animal

Cacau Show

Restaurante Pig Ribs BBQ

Omeleteria

Spoleto

Divino Fogão

Cachaçaria



MODA

A Casa dos Colchões

O Boticário

Óticas Carol

Calçados Sérgio

Chili Beans

Pink Shoes

O Shopping Central Park, localizado na altura do bairro do Tijuco Preto, na estrada de Caucaia do Alto, será inaugurado no dia 25 de julho.O novo empreendimento promete trazer uma ampla variedade de opções de diversão, gastronomia e compras para os moradores locais e visitantes (Veja ao fim da matéria a lista das principais lojas).