Nº de roubos de veículos em Cotia tem alta de 69% em maio

Dados foram divulgados nessa terça-feira (25) pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP)

O número de roubos de veículos em Cotia cresceu 69% entre os meses de abril e maio deste ano, de acordo com estatísticas divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) nessa terça-feira (25). Ao todo, 170 veículos foram roubados no município em 2024.

Maio registrou o 2º maior número de roubo de veículos mensal deste ano. Foram 39, contra 23 do mês anterior. O mês que registrou maior número de crimes desta natureza foi janeiro, com 44.Ao comparar com o mesmo período do ano passado, a alta é de 9,6%. Entre janeiro e maio de 2023, 155 veículos foram roubados na cidade.