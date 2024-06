Na região, Vargem Grande tem a pior avaliação em transparência administrativa, aponta estudo

Levantamento foi realizado pelo Portal Radar Nacional da Transparência Pública; veja a classificação dos municípios

Foto: Prefeitura de Vargem Grande Paulista / Reprodução

A Prefeitura de Vargem Grande Paulista teve a pior avaliação no índice de transparência administrativa entre as 11 cidades que englobam o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo).

Itapevi 85,99% Pirapora do Bom Jesus (67,55%) Cotia (66,11%) Barueri (53,91%) Cajamar (53,72%) São Roque (47,48%) Araçariguama (47,42%) Osasco (44,94%) Santana de Parnaíba (44,22%) Jandira (40,65%) Vargem Grande Paulista (25,49%)

O município atingiu a última colocação com um índice de, apenas,O estudo, que mostra os dados de 2023, foi realizado peloVeja abaixo a classificação das demais cidades:A avaliação doabrangeu 554 prefeituras no estado de São Paulo e um total de 4.116 prefeituras em todo o Brasil.Os critérios utilizados incluem a disponibilidade, acessibilidade e clareza das informações públicas, a frequência de atualização dos dados, além das iniciativas de transparência ativa e a eficácia dos canais de comunicação com os cidadãos.O Radar da Transparência é uma ferramenta eletrônica que divulga os índices de transparência ativa de órgãos públicos de todo o país, facilitando a pesquisa e o acesso aos dados diretamente na fonte.