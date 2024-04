Shopping na Estrada de Caucaia anuncia rede famosa de lanchonete

Shopping está prestes a inaugurar, mas ainda não há data confirmada

Foi anunciado neste sábado (20), que a rede de lanchonete temática Mundo Animal terá uma unidade no shopping que está sendo construído na Estrada de Caucaia do Alto.













A famosa rede foi fundada em junho de 2011 com uma equipe muito modesta e espaço limitado em Capão da Canoa - RS. O rápido sucesso permitiu ampliar a estrutura e expandir para diferentes regiões no Brasil. Hoje eles estão em 11 estados do Brasil, de norte a sul do país.



Na região, a rede tem uma lanchonete no Raposo Shopping.

O shopping Central Park está sendo construído no bairro do Tijuco Preto em Vargem Grande Paulista, divisa com Cotia. O empreendimento tinha previsão de inauguração para abril, porém até o momento não houve divulgação da data oficial de inauguração, apesar de avançadas as obras devem durar pelo menos mais 1 mês.

publicou o empreendimento no Instagram.A lanchonete é totalmente temática desde a decoração, feita com móveis desenvolvidos de maneira artesanal, até o cardápio com pratos que levam nomes de animais. Além disso a lanchonete ainda faz apresentações ao vivo para alegrar a garotada.