Motociclista fica gravemente ferido após colisão na Castello Branco

Acidente ocorreu por volta das 12h no km 51 da rodovia

Foto: Artesp

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir na traseira de um veículo no km 51 da rodovia Castello Branco (SP 280), em Araçariguama. O acidente ocorreu por volta das 12h desta sexta-feira (14).

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), há mais de 3 km de congestionamento.De acordo com informações colhidas no local, os envolvidos trafegavam pela faixa 1, momento que o tráfego ficou intenso e o motorista do veículo diminuiu a velocidade. Neste momento, o motociclista não se atentou e colidiu na traseira do carro.A vítima foi socorrida em estado grave.