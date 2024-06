Com “projeto inovador”, shopping na estrada de Caucaia será inaugurado no mês que vem

Os idealizadores prometem um rooftop com vista para o pôr do sol, além de opções de serviços e entretenimento

Shopping Central Park. Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado na estrada de Caucaia do Alto, entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, já tem data para inauguração: 25 de julho. Os idealizadores prometem um rooftop com vista para o pôr do sol, além de opções de serviços e entretenimento.





Segundo Pedro Arna, CEO do Grupo Central Park, o centro comercial será um empreendimento aberto e com múltiplos usos, conforme tendência mundial. “Estava na hora da região ganhar um shopping center moderno, que vai movimentar a economia. Vamos inaugurar um shopping inovador no projeto e diversificado em opções”, disse.





TENDÊNCIA MUNDIAL DE ARQUITETURA





As obras foram concluídas em dezembro de 2023. Projetado com o “DNA” da região onde se localiza, o Shopping Central Park segue tendências mundiais de arquitetura, em projeto arquitetônico urbanístico.





O arquiteto responsável pelo empreendimento, Jayme Lago Mestieri, destaca o cenário dos shopping centers em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, com a ascensão dos shoppings abertos com múltiplos usos.





“Os shoppings abertos oferecem uma experiência mais integrada e diversificada, combinando compras, lazer, entretenimento e serviços em um único espaço. Essa mudança reflete não apenas uma evolução na maneira como as pessoas consomem, mas também uma transformação nos comportamentos e preferências dos consumidores”, disse o arquiteto.





144 lojas





O Shopping Central Park ocupa um terreno de 82.411 m² e 36.000 m² de área construída, com mais de 144 lojas, 20 quiosques, 18 pistas de minigolf, pista de caminhada e quadras de tênis de praia, vôlei de praia e footvolley.





O Shopping Central Park tem áreas reservadas para clínica médica, clínica dentária, consultórios e laboratório que vão compor o Espaço Saúde, além da Sala de Coworking, um espaço compartilhado de trabalho em ambiente que também será oferecido para eventos, palestras e reuniões de negócios.





O estacionamento terá 1.100 vagas e alto potencial de expansão. O empreendimento vai oferecer ainda praça de alimentação, restaurantes, salas de cinema de última geração e boliche.