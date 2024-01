SP: Cacau Show planeja construir ‘um dos maiores parques temáticos da América Latina’

Novo empreendimento contará com mais de R$ 2 bilhões de investimento

Foto: Divulgação

A Cacau Show planeja construir um novo parque temático no interior de São Paulo, com a promessa de ser um dos maiores da América Latina. O complexo deve ser construído na cidade de Itu, perto da capital paulista, ao longo da Rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 78 e 84,3.





O projeto, com investimentos de mais de R$ 2 bilhões, foi apresentado na Câmara Municipal de Itu na semana passada e deve ser inaugurado em três anos. O empreendimento visa gerar 3 mil empregos durante sua construção e 2 mil empregos diretos e indiretos após a inauguração do parque.





OUTROS PROJETOS





A Cacau Show já apresentou, em outubro de 2023, uma montanha-russa chamada Gira Chocomonstros em sua fábrica em Itapevi, Como parte da Cacau Show Experience, que inclui outras quatro atrações: carrossel italiano, dark ride (passeio de trilhos pela fábrica), boliche e carrossel com fusca. Os ingressos para as atrações são vendidos separadamente, com preços começando em R$ 15.





Além do parque temático, a Cacau Show também planeja inaugurar seu segundo resort no interior de São Paulo, em Águas de Lindóia, na região turística do Circuito das Águas Paulista, com abertura programada para meados deste ano.





Este resort, situado em uma área privilegiada de 200 mil metros quadrados, ocupará as instalações do antigo Hotel Vacance, que está passando por uma ampla reforma desde agosto.





Este novo empreendimento promete ser um destino exclusivo para os amantes de chocolate e para aqueles em busca de uma experiência única em hospedagem.