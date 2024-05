Rock'n'Roll solidário: bandas de Cotia fazem show para ajudar o RS | Neto Rossi

Evento acontece nos dois próximos domingos; valor dos ingressos e 20% da venda do bar serão revertidos para ajudar o estado gaúcho

Coluna Neto Rossi: Bandas de rock de Cotia vão se unir para ajudar o Rio Grande do Sul em um show beneficente que vai ocorrer neste domingo (19).





O ‘Rock For Sul Festival’ vai acontecer no Rock Bar Rota 270 (rua Tupinambás, 135, Jardim Nova Coimbra, Cotia).





As bandas cotianas que vão se apresentar, são: Vim de Marte, Dr Sarue, Rockezera e Natália Corte.





O evento também ocorrerá no dia 26 de maio, com bandas de outros locais. O valor dos ingressos e 20% da venda do bar serão revertidos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul





Veja os cartazes abaixo: