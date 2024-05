“Cidade Inteligente”: Prefeitura de Cotia é premiada por projeto de tecnologia

Entrega da premiação aconteceu nessa terça-feira (14), durante evento na capital paulista

Foto: Prefeitura de Cotia / Divulgação

A Prefeitura de Cotia recebeu o ‘Prêmio Inovacidade’ concedido pelo Instituto Smart City Business America. A cidade ficou em terceiro lugar, ficando atrás da capital sergipana, Aracaju, e da segunda maior cidade colombiana, Medellín.





A entrega da premiação aconteceu nessa terça-feira (14), durante evento na capital paulista.









A iniciativa implantada foi o ‘Cotia Cidade Inteligente’. O projeto permite à gestão municipal a integração de dados, automatização de processos e o compartilhamento de informações entre diferentes setores da administração pública.





Durante a premiação, Cotia esteve representada pela arquiteta Luciane Alegre, da Secretaria de Habitação e Urbanismo, e por Paulo Godoy, Secretário da Fazenda.





De acordo com a prefeitura, entre os avanços trazidos pela tecnologia Geopixel Cidades está a diminuição no tempo para aprovação de processos, como alvarás de obras e habite-se. “A queda chegou a mais de 400%, refletindo uma maior agilidade e eficiência na gestão municipal. Também foi possível a identificação e atualização de mais de 32 mil cadastros municipais com inconsistências”, disse a prefeitura, em nota.





Em 2024, o Instituto Smart City recebeu 128 inscrições, sendo selecionados 43 projetos e iniciativas com impactos positivos, mensuráveis e reconhecidos pela sociedade, realizados pela administração pública, iniciativa privada e Entidades da Sociedade Civil.