Após denúncias de moradores, totem de segurança é instalado em rua de bares noturnos em Cotia

MP e polícia já receberam inúmeras denúncias de perturbação do sossego, ocupação irregular da via pública, veículos com som abusivo e comércio irregular; saiba mais





Totem instalado na rua Bolívia,. Foto: Cotia e Cia





A Secretaria de Segurança Pública de Cotia instalou um totem de segurança na rua Bolívia, no Jardim Central. A informação foi confirmada pela pasta ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (15).





A instalação do equipamento no local acontece após inúmeras reclamações de moradores da região sobre perturbação do sossego, ocupação irregular da via pública com veículos equipados com som abusivo, comércio irregular e interrupção do trânsito.





Os tumultos, segundo a secretaria, são causados por alguns frequentadores dos bares noturnos que há no local. Inúmeras denúncias já foram feitas para a Polícia Militar, GCM e também no Ministério Público.





“O totem instalado permitirá o despacho imediato de viaturas da GCM ao identificar focos de desordem, possibilitando a aplicação de medidas administrativas e criminais em solo público. Isso facilitará a fiscalização dos comércios, ajudando a conter os ruídos na rua e a medir corretamente o impacto gerado por esses estabelecimentos, quantificando a poluição sonora na região”, explicou a secretaria em nota enviada ao Cotia e Cia. “Essa instalação proporcionará um acompanhamento dinâmico do estacionamento e direcionamento das viaturas, permitindo um policiamento preventivo precisamente nos horários de maior movimento na região”, complementou.





SOBRE O TOTEM





O totem instalado na Rua Bolívia está em fase de implantação e se integrará ao sistema de monitoramento de outros mais de 30 pontos distribuídos no município.





Este sistema, de acordo com a Segurança Pública, permite o acompanhamento em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Centro de Comunicação da GC, “garantindo a vigilância contínua das áreas de interesse para a segurança pública”.





O aparelho é equipado com cinco câmeras com alcance de 360 graus, zoom e ferramentas inteligentes para identificação de placas e condutores. O sistema também inclui um botão de emergência e alto-falantes para a comunicação de mensagens de interesse público.