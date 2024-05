Quatro gorilas chegam em Cotia e já podem ser visitados a partir de hoje (29)

Animais, que viviam no zoológico de Belo Horizonte (BH), estão no Animália Park; entenda o motivo da mudança

Foto: Suziane Brugnara

e poderão ser vistos a partir desta quarta-feira (29).e poderão ser vistos a partir desta quarta-feira (29). Leon, Sawidi, Jahari e Ayo, os quatro machos de uma das famílias mais famosas do zoológico de Belo Horizonte, já estão no Animália Park, em Cotia,





Eles chegaram no parque há duas semanas e, neste período, passaram por um processo de adaptação.





“Sua chegada ao Animália Park faz parte do processo de um programa internacional de manejo e conservação da espécie, que se encontra criticamente ameaçada de extinção”, disse o Animália em publicação nas redes sociais.





Segundo a direção do zoológico de BH, esses são os únicos gorilas da América do Sul. Ao todo, são sete animais: quatro machos e três fêmeas. A tendência é que, em breve, sejam encontradas fêmeas, em outras partes do mundo para estes machos que estão em Cotia. De acordo com o zoológico, essa é uma forma de “proteger uma espécie em extinção”.





MAS POR QUE OS GORILAS VIERAM PARA O ANIMÁLIA PARK?





De acordo com o zoológico de BH, o motivo da mudança foi a chegada da idade reprodutiva dos três jovens, filhos de Leon. Se vivessem na natureza, eles já começariam a brigar pelas fêmeas por serem animais territorialistas. Então, antes que haja disputas assim, a equipe de profissionais do zoo preferiu se antecipar.