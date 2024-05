Animália Park vai receber 4 gorilas de zoológico de Belo Horizonte (MG)

Transferência dos animais faz parte do plano de manejo e conservação de uma espécie que está ameaçada de extinção

Foto: Suziane Brugnara / Prefeitura de BH

A Prefeitura de Belo Horizonte vai transferir, na próxima segunda-feira (13), quatro gorilas machos que compõem a principal família do Zoológico da capital.





Os animais serão transferidos para o Animalia Park, em Cotia.





A medida, segundo a prefeitura, integra as diretrizes estabelecidas pelo Programa Ex-Situ de Gorilas (GEPP) da European Association of Zoos and Aquaria (Sociedade Europeia de Zoológicos e Aquários, EAZA, em inglês).





De acordo com a prefeitura, a movimentação dos animais da capital mineira para São Paulo faz parte do plano de manejo e conservação de uma espécie que está bastante ameaçada de extinção.





Com a transferência dos gorilas machos (Leon, Sawidi, Jahari e Ayo), o grupo passará a ser composto por Imbi, Lou Lou e Anaya. As duas mães e a pequena deverão contar com um espaço mais amplo para retomar sua rotina. E, segundo a prefeitura, nos próximos meses terão a chance de interagir com um macho da espécie que está sendo preparado para chegar ao Zoo da capital.