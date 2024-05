Cotia divulga programação para a Semana Mundial do Meio Ambiente; confira

Abertura oficial das ações será no Centro Administrativo de Cotia (CAC), no dia 3, às 15h; saiba mais

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

A partir da próxima segunda-feira (3), Cotia vai realizar diversas ações voltadas para a conscientização do meio ambiente. A programação acontece para celebrar a Semana Nacional do Meio Ambiente, que vai do dia 3 ao dia 8 de junho.





Diversas ações estão confirmadas na programação, como: plantios, distribuição de mudas, educação ambiental, apresentações culturais, exposição ambiental, palestras e certificação em reconhecimento a boas práticas ambientais 2023/2024, entre outras.





A abertura oficial será no Centro Administrativo de Cotia (CAC), no dia 3, às 15h. No local, acontecerá a Exposição Ambiental que poderá ser visitada até o dia 7 (sexta-feira), sempre das 10h às 16h.





O titular da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Agnaldo Gomes, lembrou que, nos últimos anos, Cotia tem realizado diversas ações de conscientização e engajamento da população em ações ambientais.





“Temos ações que tornam os moradores protagonistas de um meio ambiente melhor para todos, por meio da distribuição de mudas de árvores, de plantios colaborativos, de ações de coleta de lixo eletrônico e de educação ambiental, como a que acontece na formação do Guardião Ambiental Mirim”, disse.





Parte da programação do Circuito Ambiental será aberta ao público e parte acontecerá com estudantes da rede municipal e estadual, como a entrega dos certificados de conclusão do Projeto Guardião Ambiental Mirim para estudantes da Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira, início da formação na Escola Municipal Roberto Jorge Haddock Lobo Netto e palestra ambiental na Escola Estadual Ana Macieira Oliveira.





No dia 8, haverá ‘Pedágio Ambiental’ e ‘Sucata Digital’, com distribuição de mudas de árvores e recolhimento de lixo eletrônico, em frente à APAE de Cotia. Confira a programação abaixo.





Programação:





Dia 3 (manhã e tarde)

Entrega de Certificados do Projeto Guardião Ambiental Mirim





EM Francisco Nunes de Oliveira





Público: comunidade escolar

Dia 3 – 15h

Abertura da Exposição Ambiental e apresentação cultural





Centro Administrativo de Cotia (CAC)





Rua Jorge Caixe, 306 A, Portão





Livre | Aberto ao público





Dia 4 (manhã e tarde)

Entrega de Certificado Programa Nossa Horta





EM Honório de Sylos





Público: comunidade escolar





Dia 5 – 9h

Reunião Grupo Sustentabilidade Empresarial e apresentações ambientais





Senai de Cotia ‘Ricardo Lerner’





Rua Direita, 955 – Vl. Santo Antônio





Público: comunidade escolar e convidados





Dia 5 – 9h

Plantio Comemorativo do Dia do Meio Ambiente





Conexão Colégio Sidarta





Público: comunidade escolar





Dia 5 – 8h

Palestra Ambiental: ‘No Meio de Cotia’





Escola Estadual Ana Macieira de Oliveira





Público: comunidade escolar





Dia 6 – 9h

Reunião conjunta e aberta do CMAA e Comissão Permanente da Câmara | Solenidade de Entrega de Certificados de ‘Boas Práticas Ambientais’ e da Premiação ‘Personalidade Ambiental 2024’





Câmara de Cotia





Rua Batista Cepelos, 91, centro





Livre | Aberta ao público

Dia 6 – 14h30

Projeto Florindo Cotia





Centro Administrativo de Cotia (CAC)





Público: colaboradores da Sec. Verde e do Meio Ambiente





Dia 7 (manhã e tarde)

Início do Projeto Guardião Ambiental Mirim | Participação da Guarda Civil Ambiental





Escola Municipal Roberto Jorge Haddock Lobo Netto





Público: comunidade escolar





Dia 7 – 9h

Projeto Florindo Cotia





Praça da rua Adib Auada – Jardim Lambreta (km 23 da Raposo)





Livre | Aberto ao público

Dia 7 – 15h

Encerramento da Exposição Ambiental | Apresentação cultural





Centro Administrativo de Cotia (CAC)





Rua Jorge Caixe, 306 A, Portão





Livre | Aberto ao Público

Dia 8 – 9h

Projeto ‘Cotia mais Verde’ – Arborização urbana com café ecológico





Estrada da Roselândia, 5005





Livre | Aberto ao público





Dia 8 – 11h

‘Pedágio Ambiental’ e ‘Sucata Digital’ (distribuição de mudas de árvores e recebimento de lixo eletrônico)





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Cotia)





Rua Euclides Formiga, 50, Jd. Cláudio





Livre | Aberto ao público





Dia 8 – 17h

‘Florindo Cotia’ (Plantio no Chafariz da Praça Dr. Niso Viana)





Praça Doutor Niso Viana – Granja Viana





Livre | Aberto ao público





Dia 8 – 19h

‘Pedágio Ambiental’ e ‘Sucata Digital’ (distribuição de mudas de árvores e recebimento de lixo eletrônico)





Paróquia Santo Antônio da Granja





Rua Santo Antônio, 486, Vl. Santo Antônio





Livre | Aberto ao público