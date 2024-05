Forças de segurança de Cotia iniciam Operação Impacto que visa garantir "paz social"

Objetivo é reforçar a prevenção, intensificar a presença em áreas com maiores indicadores criminais e cumprir mandados judiciais.





A Guarda Civil de Cotia, a Polícia Civil e a Polícia Militar deram início à Operação Impacto no município. As ações integradas entre as forças de segurança começaram na tarde desta terça-feira (28/5/24) e acontecerão pelos próximos dias. Cada instituição atuará conforme suas atribuições específicas, com o objetivo de reforçar a prevenção, intensificar a presença em áreas prioritárias identificadas por indicadores criminais e cumprir mandados judiciais.A concentração aconteceu na Base Comunitária da Guarda Civil, que fica na Praça Joaquim Nunes, no centro. De lá, as viaturas (carros e motos) seguiram para os pontos estratégicos, previamente mapeados para a operação. “”, disse o coronel Odair Marcelo de Camargo, Secretário de Segurança Pública de Cotia.De acordo com o Secretário, durante a operação, os resultados serão monitorados, com a prioridade de garantir a paz social. A presença das forças de segurança será reforçada pela comunicação entre viaturas, radares, totens e sistemas inteligentes, todos integrados por meio de parcerias entre os órgãos envolvidos, proporcionando um eficiente suporte tecnológico para a observação da dinâmica do crime.O comandante da Guarda Civil de Cotia, Inspetor Gilberto Asche, destacou que a parceria entre as forças de segurança será mantida pelos próximos dias, com possibilidade de prorrogação para continuidade da Operação Impacto. “”, afirmou o comandante.A Operação Impacto está sendo liderada pelo comandante Major Bruno; subcomandante Capitão Luiz Felipe; comandante da tropa de trânsito, Tenente Jeferson; comandante da tropa da Guarda Civil, Inspetor Asche, e pelo secretário de Segurança Pública de Cotia, Coronel Odair.