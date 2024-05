Cotia abre inscrições para castração de cães e gatos

Ação acontece nos dias 18 e 19/05, na Vila São Joaquim.





O Setor de Zoonoses de Cotia, abriu inscrições gratuitas para mais uma edição da Ação de Castração para cães e gatos (machos e fêmeas). A edição está marcada para o fim de semana, dias 18 e 19 de maio de 2024, na Sede da Congada de São Benedito de Cotia, localizada na Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim, a partir das 8h, para gatos (machos e fêmeas), a partir das 10h, para cadelas e, a partir das 11h30, para cães machos.





O formulário de inscrição está disponível em aqui. Basta fazer um rápido cadastro e o responsável poderá inscrever até dois animais. O procedimento é realizado em machos e fêmeas com idade a partir de seis meses e que tenham pelo menos 1,2Kg. Como a quantidade de castrações é limitada, o sistema deixará de emitir o protocolo quando as vagas forem supridas. É necessário apresentar comprovante de inscrição no local da castração.





O serviço será feito no dia e horário agendado, ou seja, aquele que agendou para o dia 18/05 (sábado), não poderá levar o animal no dia 19/05 (domingo), e vice-versa. Como as vagas são limitadas, é importante que o morador só realize a inscrição se tiver disponibilidade de levar o seu animal no dia da castração. A desistência/falta tira a chance de quem poderia comparecer e não conseguiu realizar a inscrição antes de o número máximo de inscritos ter atingido.

