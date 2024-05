GCM apreende veículo com som alto em Cotia: “gosto musical duvidoso”

Carro estava ainda obstruindo a via pública

Foto: GCM de Cotia / Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu, na noite desse domingo (12), um veículo que estava com som “ensurdecedor” no Jardim Nova Coimbra.





Uma viatura compareceu ao local após a corporação ter recebido diversos chamados de moradores.





Além do som alto, o veículo ainda estava obstruindo a via pública. O carro foi recolhido ao Pátio Municipal.





“Após diversas solicitações de perturbação de sossego, a Guarda Civil de Cotia obteve êxito em abordar um veículo, o qual além de estar com um som de gosto duvidoso e ensurdecedor, se encontrava obstruindo a via pública. Após as medidas administrativas, o veículo foi recolhido ao Pátio Municipal”, disse a GCM em publicação nas redes sociais.