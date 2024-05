Diogo Nogueira se apresenta no Thermas da Mata neste domingo (19); veja valores dos ingressos

Evento ainda contará com apresentações do grupo Two Beats, DJ Igor Mezaki e grupo de Dança Dance Brasil

Diogo Nogueira. Foto: Guto Costa

O sambista Diogo Nogueira vai se apresentar no parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, neste domingo (19), durante a terceira edição do Esquenta Thermas.





O evento ainda contará com apresentações do grupo Two Beats, DJ Igor Mezaki e grupo de Dança Dance Brasil.





Os ingressos para o dia custam a partir de R$119 (adulto) e R$ 89 (criança).





Diogo Nogueira é cantor e compositor com 11 anos de carreira. Ele é considerado um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual. Entre seus maiores sucessos, está “Pé na areia”, que embala os verões brasileiros, há também “Fé em Deus”, “Clareou” e “Tô fazendo a minha parte”, entre outros.