SP: Parque Ibirapuera pode ganhar o nome de Rita Lee; entenda

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (10), em primeira votação, o projeto de lei que prevê dar o nome de Rita Lee ao Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista.





A rainha do rock morreu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos. De autoria da vereadora Luna Zarattini (PT), o PL foi proposto no ano passado, logo após a morte da cantora.









O projeto de lei que prevê a homenagem menciona que Rita se apresentou diversas vezes no Parque Ibirapuera. A cantora tinha o hábito de fazer piqueniques no local com a família e, durante a infância na capital, quando o parque ainda não tinha sido criado, Rita apelidou a área de “Floresta Encantada”.





Nascida na cidade de São Paulo em 1947, Rita Lee Jones de Carvalho foi uma das fundadoras do grupo Os Mutantes (1966-1972) e participou da construção do movimento tropicalista.





Ela é considerada a quarta artista brasileira a vender mais discos no Brasil e, em 2001, foi reconhecida com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock de Língua Portuguesa pelo disco “3001”.