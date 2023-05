Morre Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, aos 75 anos

Comunicado sobre o falecimento da cantora foi publicado pela família nas redes sociais

Rita Lee morreu aos 75 anos na noite desta segunda-feira (8), em São Paulo. A informação foi confirmada pela família da artista.





Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. De acordo com o comunicado, Rita morreu em casa, cercada da família.





Ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, com quem teve três filhos: João, Antônio e Beto Lee. A informação foi confirmada pela família em uma nota oficial publicada no Instagram.





"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, cercada de todo o amor de sua família como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rira, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", diz o anúncio.





Descendente de norte-americanos e italianos, Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Paulo. Com 50 anos de carreira, vegana e defensora dos animais, Rita foi cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz e escritora.Conhecida como a rainha do rock brasileiro, a artista passou por outros gêneros, como a psicodelia no tropicalismo, disco, new wave, MPB, bossa nova e eletrônica. A cantora foi integrante do grupo Os Mutantes (1966-1972) e do Tutti Frutti (1973-1978) e a primeira mulher a tocar guitarra no palco.Seus sucessos musicais trazem um humor ácido com críticas a sociedade e defesa das mulheres, como “Ovelha Negra”, “Mania de Você”, “Lança Perfume”, “Agora Só Falta Você”, “Baila Comigo”, “Banho de Espuma”, “Desculpe o Auê”, “Erva Venenosa”, “Amor e Sexo”, “Reza”, “Menino Bonito” , “Flagra” e “Doce Vampiro”.Em 1976, a artista começou um relacionamento amoroso com o guitarrista Roberto de Carvalho e desde então foi seu parceiro da maioria de suas canções e a acompanhou em todas suas apresentações ao vivo. Os dois tiveram três filhos.Rita chegou a vender 55 milhões de discos, ficando atrás apenas de Tonico & Tinoco, Roberto Carlos e Nélson Gonçalves. Em outubro de 2008, ficou em 15° lugar na Lista dos 100 Maiores Artistas da Música Brasileira da revista Rolling Stone.