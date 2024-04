Iguanas, cágados e jabutis: mais de 500 animais silvestres são resgatados em Itapevi

Um homem foi preso em flagrante

Foto: PM Ambiental

A Polícia Militar Ambiental prendeu, em flagrante, um homem com mais de 500 espécies de animais silvestres, na segunda-feira (8), em Itapevi.





Pássaros, iguanas, cágados e jabutis eram mantidos em situação precária.





Os PMs receberam denúncias que apontavam o tráfico de animais na região, e no local, abordaram um carro suspeito. Com o motorista havia 528 espécimes.





Foto: PM Ambiental

O suspeito mantinha 350 pássaros (alguns em extinção), 50 iguanas, 15 tartarugas-tigre-d'água e 111 jabutis. Entre os animais, 17 já estavam mortos devido a condição precária em que eram mantidos.





O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Itapevi. As espécies resgatadas estão aos cuidados do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (CETRAS-SP).





Foto: PM Ambiental

Operação conjunta entre PM Ambiental e PF na capital





A Polícia Militar Ambiental e a Polícia Federal atuaram juntas em operações de resgate a animais sujeitos ao tráfico internacional. As equipes encontraram na zona sul e na zona norte mais de 50 animais exóticos, dois homens foram presos.





Diversas espécies de cobras, cágados, jacarés, jabutis e escorpiões estavam entre os animais resgatados. Os acusados foram multados em mais de R$ 360 mil ao todo. As apreensões somam mais de R$10 mil. O caso foi registrado na sede da Polícia Federal.