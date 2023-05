Longe dos palcos, Rita Lee viveu na Granja Viana e compartilhava a vida com a natureza

Cantora faleceu na noite desta segunda-feira (8), aos 75 anos

Rita Lee em sua casa na Granja Viana. Foto: Reprodução / Redes sociais

que morreu na noite desta segunda-feira (8), aos 75 anos, foi o de viver uma vida mais tranquila. Desde que se afastou dos palcos, Rita Lee passou sua vida contemplando a natureza e os animais em sua residência na Granja Viana, em Cotia.





Rita morava com o marido, Roberto de Carvalho, e seu dia a dia na propriedade era junto da natureza e ao lado dos vários animais de estimação que tinha.





Nas redes sociais, a cantora costumava mostrar seu jardim imenso, repleto de flores, árvores e diversos tipos de plantas. E era o jardim um dos lugares preferidos da artista, que costumava sentar em uma cadeira para tomar um banho de sol e fazer vídeos e fotos em volta das plantas.





Além das plantas e flores, Rita era muito amorosa com os bichinhos. Ela costumava cuidar dos que apareciam em sua casa, como um passarinho, que estava doente e ela fez questão de cuidar.





Rita Lee também adorava tartarugas, tanto é que construiu um "resort" para elas. No jardim, há uma espécie de lago com uma pequena cascata onde as tartarugas costumam se refrescar e tomar um banho de sol.





CARREIRA





Descendente de norte-americanos e italianos, Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Paulo. Com 50 anos de carreira, vegana e defensora dos animais, Rita foi cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz e escritora.





Conhecida como a rainha do rock brasileiro, a artista passou por outros gêneros, como a psicodelia no tropicalismo, disco, new wave, MPB, bossa nova e eletrônica. A cantora foi integrante do grupo Os Mutantes (1966-1972) e do Tutti Frutti (1973-1978) e a primeira mulher a tocar guitarra no palco.





Seus sucessos musicais trazem um humor ácido com críticas a sociedade e defesa das mulheres, como “Ovelha Negra”, “Mania de Você”, “Lança Perfume”, “Agora Só Falta Você”, “Baila Comigo”, “Banho de Espuma”, “Desculpe o Auê”, “Erva Venenosa”, “Amor e Sexo”, “Reza”, “Menino Bonito” , “Flagra” e “Doce Vampiro”.





*Com informações do site mulher.com.br