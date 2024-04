Após mobilização, prefeitura de Cotia troca comando da GCM e recompõe cargos vagos

Pautas foram apresentadas durante reunião; veja o que foi decidido

Reuniao entre guardas civis e representantes do Executivo ocorreu na terça-feira (9). Foto: Reprodução / Redes Sociais

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), se reuniu na terça-feira (9) com um grupo de guardas civis para discutir assuntos relacionados à corporação. A vice-prefeita, Ângela Maluf, e o Secretário Adjunto de Segurança Pública de Cotia, Coronel Vagner, também participaram do encontro.





após mobilização dos guardas que são membros da Asguaco (Associação dos Guardas de Cotia). Os agentes decidiram, em assembleia realizada na segunda-feira (8), que cobrariam do executivo e do legislativo melhorias para a categoria. A reunião aconteceuOs agentes decidiram, em assembleia realizada na segunda-feira (8), que cobrariam do executivo e do legislativo melhorias para a categoria.





Na pauta da reunião com o prefeito, os guardas pediram a troca do comando da instituição e a recomposição de cargos vagos. Ficou acordado que o GCM Inspetor Gilberto Asche assumirá como comandante no lugar de Júlio César, enquanto a GCF CD Isabel será a subcomandante no lugar de Luciano Stephano de Oliveira.





Segundo a prefeitura, com essa mudança, “será iniciado um novo ciclo de administração, com foco na valorização de pessoal dos profissionais de segurança reforçando o sentimento de pertencimento”.





De acordo com a administração, as prioridades incluirão: treinamento contínuo, avaliações médicas e psicológicas, padronização de procedimentos administrativos e operacionais, reformulações de legislações relevantes e um novo plano de carreira.