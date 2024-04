PS Infantil: Prefeitura de Cotia se manifesta sobre superlotação no 1° dia de atendimento

Unidade foi inaugurada na terça-feira (2) e mães relataram “caos” após esperarem horas por atendimento

A Prefeitura de Cotia se manifestou, por meio de nota enviada ao Cotia e Cia na manhã desta quinta-feira (4), sobre a superlotação no primeiro dia de funcionamento do Pronto Socorro Infantil. A unidade foi inaugurada na última terça-feira (2) após mais de três anos de atraso.

Segundo a gestão municipal, todas as unidades de emergência de saúde municipais têm tido "expressivo aumento de pacientes". Este aumento, de acordo com a prefeitura, é motivado pelo crescente número de casos de dengue.

Sobre os problemas no Pronto Socorro Infantil na noite de ontem, a prefeitura alegou que recebeu "mais do que o dobro de pacientes esperados".

"Assim que a secretaria de Saúde identificou o grande volume de pacientes (mais do que o dobro do esperado), imediatamente dobrou as equipes de enfermagem e médica no local", disse por meio de nota enviada ao Cotia e Cia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o PS superlotado, com crianças de colo chorando e mães à espera de atendimento (veja o vídeo abaixo):