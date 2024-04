Cotia recebe casa de acolhimento para refugiados do Afeganistão

Espaço foi inaugurado nesta quinta-feira (4) pelos governos federal e estadual

Imagem: Rede Globo

Os governos estadual e federal inauguraram nesta quinta-feira (4), em Cotia, uma casa de acolhimento para receber refugiados que chegam ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.





Batizado 'Casa do Migrante Terra Nova III', o espaço, segundo o governo de SP, tem capacidade para 150 pessoas e oferecerá aulas de português, alimentação, apoio na emissão de documentos e acesso a políticas públicas e serviços de saúde.





Por questões de segurança, o endereço do local não pode ser divulgado.





O investimento é de R$ 5 milhões ao ano, sendo R$ 3,8 milhões do governo de São Paulo e R$ 1,2 milhão repassados pelo governo federal.





De acordo com reportagem da Rede Globo, os primeiros atendidos serão afegãos, que, desde 2021, vivem uma situação de instabilidade social em razão da invasão do território do Afeganistão pelo grupo extremista Talibã.