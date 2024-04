Ônibus elétricos com tarifa zero começam a operar em Vargem Grande na próxima semana

Segundo a prefeitura, nova frota será composta por mais ônibus que também terão os horários de operação estendidos

vai substituir a frota atual dos ônibus municipais por veículos zero km e elétricos. A operação do novo modelo de transporte público da cidade, que também será tarifa zero, inicia na segunda-feira (15). A Prefeitura de Vargem Grande Paulista. A operação do novo modelo de transporte público da cidade, que também será tarifa zero, inicia na segunda-feira (15).





Neste sábado (13), os novos ônibus elétricos serão apresentados à população. A cerimônia, marcada para às 10h, ocorrerá em frente ao novo prédio da Prefeitura, localizado na Rodovia Bunjiro Nakao, km 46. Após a apresentação, os novos ônibus do Tarifa Zero percorrerão as principais vias do centro da cidade.





Segundo a prefeitura, a nova frota não só ampliará a capacidade de atendimento como também estenderá os horários de operação de algumas linhas até as 22h. Além disso, a prefeitura informou que algumas linhas também terão o número de partidas ampliado.





Vargem Grande Paulista implantou o programa Tarifa Zero em 2019. O custeio ocorre por meio do Fundo Municipal de Transportes. A cidade é a 16° do Brasil a criar o programa de passagens gratuitas e a 1ª a criar o modelo com ônibus elétricos.