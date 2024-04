Kartódromo com infraestrutura internacional será inaugurado neste sábado em São Roque

Pista com 1.030 metros de extensão será a mais nova atração do complexo cultural, gastronômico e de lazer da cidade

Foto: Divulgação

O kartódromo do Dream Car Museum será inaugurado neste sábado (13), em São Roque. O evento será aberto ao público. Com pista e infraestrutura de nível internacional, a novidade será uma das grandes atrações do complexo cultural, gastronômico e de lazer da cidade.





São 1.030 metros de extensão por 7 metros de largura. O local também poderá ser usado por montadoras de carros e motos, bem como outras empresas do ramo automotivo, para a realização de lançamentos e testes de desenvolvimento de tecnologias. O circuito ainda poderá sediar track days, cada vez mais em alta entre os apaixonados por veículos.





O espaço conta com 23 lojas entre restaurantes, bares e empórios, parque de diversões e área para exposições automobilísticas.





24 boxes e arquibancada





A infraestrutura disponível para pilotos e equipes conta com 24 boxes, torre de cronometragem, arquibancada com capacidade para 1.000 pessoas, ambulatório, salas de comissários e de imprensa.





Para este ano já estão programadas 10 etapas do Super Moto, além de 5 provas de campeonato de drift e 10 etapas de kart. Em resumo: pelo menos 25 eventos já estão programados até dezembro de 2024.





Para utilizar o circuito, não será preciso ter um kart, pois haverá 30 unidades para alugar. Desse total, 25 são destinados aos adultos (motor de 13 hp) e 5 às crianças (motor de 6,5 hp). Ambos os modelos são equipados com propulsor Honda e chassi Mega Kart.





SERVIÇO





Inauguração Arena Dream Car





Quando: dias 13 e 14 de abril, a partir das 9h

Endereço: Dream Car Museum – Estrada do Vinho, 7901, São Roque