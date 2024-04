Vargem Grande Paulista terá ônibus elétricos com tarifa zero, diz prefeito

Segundo Josué Ramos, o município será o primeiro com o modelo de transporte gratuitos em ônibus elétricos

Foto: Reprodução

O prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, disse que está finalizando um processo para implantar ônibus elétricos na frota municipal com o sistema de tarifa zero. A afirmação foi feita em entrevista ao jornal O Giro, nessa quarta-feira (4).





Segundo o prefeito, com a aquisição dos novos veículos, a cidade de Vargem Grande Paulista será a primeira do Brasil a implantar o transporte público sustentável com tarifa gratuito.





“Atualmente, o Brasil possui 127 ônibus elétricos. Nós seremos a sexta cidade a fazer a inclusão dos coletivos elétricos e a primeira cidade com o modelo de transporte gratuitos em ônibus elétricos”, disse ao portal.





Vargem Grande Paulista implantou o programa Tarifa Zero em 2019. O custeio ocorre por meio do Fundo Municipal de Transportes. A cidade é a 16° do Brasil a criar o programa de passagens gratuitas.