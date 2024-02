“Nova Raposo”: projeto de mobilidade da rodovia ganha novo capítulo após 3 anos

Rogério Franco se reuniu com o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de SP para tratar do assunto. “Agora, esse projeto vai virar realidade”

Raposo Tavares. Foto: Vagner Santos

Anunciadas para outubro de 2021, as obras que fazem parte do projeto de mobilidade da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, ganharam um novo capítulo , as obras que fazem parte do projeto de mobilidade da rodoviaganharam um novo capítulo





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), recebeu em seu gabinete, na semana passada, o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de SP, Rafael Benini, para tratar do assunto.





Em vídeo publicado nas redes sociais, após a reunião, Benini mencionou a previsão do início das obras. “E que em abril de 2025, a gente tenha uma nova concessionária para fazer as obras aqui na Raposo”, disse.





Antes, Franco explicou que o “pré-projeto”, chamado de “Nova Raposo”, passará por consulta pública em março deste ano. “Agora, esse projeto da Raposo vai virar realidade”, disse.





Segundo o prefeito, em março, será realizada audiência pública para “debater e colher sugestões ao projeto do governo para a licitação de trechos da rodovia”. “Um dos principais objetivos é melhorar o tráfego na Raposo”, citou Rogério Franco na legenda do vídeo. “Estão previstas diversas intervenções, com foco na chegada a São Paulo e nos pontos de maior fluxo de veículos”, completou.













O projeto de mobilidade foi anunciado no dia 27 de agosto de 2021. Na ocasião, o então governador de São Paulo, João Doria, veio em Cotia anunciar o investimento de R$96 milhões para o projeto.





De lá para cá, a iniciativa, que só ficou no papel, ganhou rumos diferentes. Ao podcast Bom Papo e Cia, Rogério Franco chegou a descartar uma licitação que estava em andamento juto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) - veja no trecho do vídeo abaixo: