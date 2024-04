Nova Raposo: de olho na privatização, investidores vão discutir projeto com o governo

Reuniões poderão ocorrer entre os dias 6 e 20 de maio; saiba mais

Lote Nova Raposo, projeto que vai privatizar a rodovia entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia. Chegou a vez de empresas e consórcios se reunirem com representantes do governo de São Paulo para discutir o









A informação foi veiculada na sexta-feira (24) pela Invest São Paulo, agência de promoção de investimentos do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).





Segundo a agência, será realizada uma “rodada de sondagem de mercado” em conjunto com a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI). As reuniões bilaterais poderão ocorrer entre os dias 06 e 20 de maio de 2024 com duração de uma hora.





A oportunidade, conforme a agência, abre espaço para empresas e consórcios conhecerem mais detalhes do projeto, esclarecer dúvidas e ouvir contribuições dos investidores, operadores, financiadores e demais interessados.