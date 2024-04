Guarda Civil de SP tem arma roubada durante assalto na Granja Viana

Vítima estava aguardando a filha terminar uma prova do concurso público de Cotia

Crime aconteceu na Estrada Municipal Walter Steurer. Foto: Google Street Views

Um agente da Guarda Civil de São Paulo foi vítima de assalto na tarde desse domingo (28) na Estrada Municipal Walter Steurer, na região da Granja Viana, em Cotia. Ele teve sua arma roubada por dois bandidos. Ninguém foi preso.





De acordo com a ocorrência, o agente aguardava no carro sua filha terminar a prova do concurso público de Cotia. Ao seu lado, no banco de carona, estava sua esposa.





Em determinado momento, um veículo Tiguan preto se aproximou e dele desceram dois criminosos armados, que anunciaram o assalto pela janela do motorista.





Ao passar a mão na cintura da vítima, um deles conseguiu identificar a arma e informou ao comparsa “que se tratava de policial”.





Segundo a ocorrência, o criminoso então roubou a arma da vítima e foi até o lado do carona, onde pegou o celular e a aliança de sua esposa.





As vítimas acionaram a GCM de Cotia e foram conduzidas até o 2º Distrito Policial, na Granja Viana, onde o caso foi registrado.