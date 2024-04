Motorista de ônibus dá lição de empatia com um menino autista em Cotia | Neto Rossi

Diana Sena é mãe do pequeno Lucas, de 7 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela voltava da terapia com o menino nessa segunda-feira (15), por volta das 16h45, em um ônibus que tinha como destino o bairro Mirante da Mata, em Cotia.





Ao entrar no ônibus, ela viu que estava cheio. Então Diana perguntou ao motorista se poderia ficar na frente, porque seu filho tem receio devido aos pré-julgamentos que algumas pessoas fazem ao olhar para ele.





O motorista então deixou e pediu para Lucas sentar ao seu lado. O menino, percebendo o gesto simples e empático do seu “novo amigo”, puxou então uma conversa com ele.





Após um breve bate-papo, Lucas e a mãe chegaram ao destino. O menino ainda ganhou um chocolate do motorista.





“Lucas me disse: ‘mamãe, ele virou meu amigo. Será que um dia eu vou ver ele?’ Eu disse ‘sim, filho, logo mais a gente se encontra com ele’”, relatou Diana em publicação nas redes sociais.





“Enfim", disse ela, “os autistas só precisam de ser tratados sem diferença nenhuma. Obrigada, motorista Daniel, que Deus abençoe sempre a sua vida”, finalizou.

Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna assuntos diversos sobre a cidade e a região