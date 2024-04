Rodoanel: Cotia recebeu R$1,8 milhão em repasse de pedágios em 2023

Recursos devem ser destinados para demandas como saúde e educação

Foto: CCR Rodoanel

A cidade de Cotia recebeu, em 2023, R$1.836.503 referente ao repasse de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) oriundo da receita das praças de pedágio do Rodoanel Mário Covas.





Segundo a CCR RodoAnel, o valor do repasse considera a extensão do trecho das rodovias em cada município. Os recursos são destinados aos cofres municipais, mensalmente, e contribuem com as demandas locais, como saúde e educação, por exemplo.