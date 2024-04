Fatecs abrem inscrições para o vestibular do 2º semestre; veja vagas e cursos em Cotia

Unidade em Cotia oferece mais de 200 vagas divididas 6 cursos

Foto: Governo de SP

A inscrição para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do segundo semestre começa nesta terça-feira (16) e pode ser feita até 15h de 7 de junho exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br.





As unidades oferecem cursos de Ensino Superior Tecnológico gratuitos. A prova será aplicada em 30 de junho. O valor da taxa é de R$ 90.





O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Fatecs, oferece 14.406 vagas para este processo seletivo. Outras 5.109 vagas estão reservadas para os candidatos do Provão Paulista. No total, são 19.515 vagas para a formação profissional gratuita de nível superior.





O candidato do vestibular das Fatecs pode optar por cursos presenciais e à distância (EaD), distribuídos por unidades localizadas em todas as regiões do estado de São Paulo. Com currículos constantemente atualizados, são 92 opções de cursos alinhados às atuais demandas do mercado de trabalho.





VAGAS E CURSOS EM COTIA





Na unidade de Cotia, localizada na Rua Nelson Raineri, 700, no Bairro do Lageado, os cursos oferecidos são:





Ciências de Dados (35 vagas / noite)

Comércio Exterior (28 vagas / manhã)

Desenvolvimento de Software Multiplataforma (35 vagas / noite)

Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização (24 vagas / manhã)

Gestão da Produção Industrial (24 vagas / manhã e 28 vagas / noite)

Gestão Empresarial (28 vagas / manhã e 35 vagas / noite)





Inscrições





O requisito para participar do Vestibular das Fatecs é que o candidato tenha terminado ou esteja cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.





Para se inscrever no processo seletivo é preciso acessar o site www.vestibularfatec.com.br, preencher as informações solicitadas, o relatório socioeconômico e realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 90. O valor deve ser pago em dinheiro, em uma agência bancária, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet, disponível no site do Vestibular.





No momento da inscrição, é preciso informar um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e qualquer período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão no Manual do Candidato e no site oficial do processo seletivo.





É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e cumprimento dos prazos estipulados.





Caso o candidato necessite, as Fatecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para tanto, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.