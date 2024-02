Rogério Franco nomeia novo secretário de Segurança Pública após pressão da GCM

Anúncio foi feito pelo prefeito de Cotia nesta segunda-feira (19) nas redes sociais

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), nomeou, nesta segunda-feira (19), o novo secretário de Segurança Pública da cidade. Franco também anunciou o nome do novo secretário adjunto da pasta. A publicação foi feita nas redes sociais.





Quem assume, a partir de agora, o comando da secretaria é o coronel Odair Marcelo de Camargo. E seu adjunto será o coronel Vagner Joaquim da Silva.





Cotia e Cia pediu para a prefeitura mais informações sobre os dois coroneis, mas ainda não houve retorno.





SAÍDA DE ALMIR RODRIGUES





após pedido de exoneração de Almir Rodrigues, que comandou a Segurança Pública até a tragédia que ocorreu dentro da base da Guarda Civil Municipal (GCM) no dia 7 de fevereiro (RELEMBRE AQUI). As nomeações ocorremque comandou a Segurança Pública até a tragédia que ocorreu dentro da base da Guarda Civil Municipal (GCM) no dia 7 de fevereiro





Apesar das proximidades dos fatos – da tragédia ao pedido de exoneração -Almir não mencionou o motivo em publicação feita nas redes. "São quase 30 anos de vida pública e com muita serenidade tomo essa decisão para reconduzir a rota da vida, pessoal e profissional. Até breve”, disse o ex-secretário.





PRESSÃO DA GCM





, um grupo de guardas levou à gestão municipal diversas reivindicações da categoria, entre elas, a troca geral do comando da GCM (secretário, subsecretário, comandante e subcomandante). Rogério Franco tomou a decisão de repaginar o comando da Segurança Pública após ser pressionado pela própria Guarda Civil. Na sexta-feira passada (16), entre elas, a troca geral do comando da GCM (secretário, subsecretário, comandante e subcomandante).





"Nós pedimos ao secretário de gabinete que olhasse com carinho, no rosto de cada um dos guardas ali presentes, o semblante de cada um, o semblante de tristeza e de revolta com tudo o que aconteceu, e que levasse ao prefeito as reivindicações. Ele nos garantiu que o documento chegaria nas mãos dele ainda hoje. Ele iria avaliar e assim que tivesse a resposta entraria em contato", disse um porta-voz da comissão em entrevista ao Portal Viva.