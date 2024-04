Bruna Biancardi nega ter comprado mansão na Granja Viana: “Está tudo errado”

Bruna Biancardi disse, em seus stories, que a informação de que ela comprou uma mansão de luxo na Granja Viana, em Cotia, é falsa.





“Eu não comprei casa nenhuma, gente. Estão passando metragem, fotos da casa... está tudo errado. Nem o lugar está certo”, comentou.





O trecho final de sua fala, no entanto, sugere que talvez ela esteja procurando algo.





O assunto veio à tona na última sexta-feira (5). O corretor de imóveis Luiz Henrique Augusto, que também atua na Granja Viana, postou uma foto com Bruna (veja abaixo) e escreveu no post: “Mais um sonho realizado. Obrigado Bruna por confiar no meu trabalho. Desejo toda felicidade do mundo para você e sua pequena.”