Free flow: pedágios previstos para a Raposo serão instalados em 3 rodovias de SP

Leilão do lote já tem data agendada; serão 15 pórticos ao longo do trecho percorrido, cujos valores variam de R$ 1,08 a R$ 6,29, em cada trecho

Pedágio Free Flow. Foto: Divulgação

O governo de São Paulo divulgou hoje (12) que a concessão de 213 quilômetros de rodovias que ligam o Alto Tietê ao litoral sul do estado terá como novidade o modelo de pagamento automático de tarifas de pedágio. O leilão do lote de vias está agendado para ser realizado na terça-feira (16).





Também conhecido como Free Flow, o sistema permite que motoristas trafeguem sem a necessidade de parar em praças físicas de pedágio.





De acordo com o governo paulista, a concessão do Lote Litoral contempla as rodovias SP-055 (Rodovia Padre Manuel da Nóbrega), SP-088 (Mogi-Dutra) e SP-098 (Mogi-Bertioga), que passam pelos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu. A fiscalização contratual será de responsabilidade da Artesp.





A PPP do Lote Litoral prevê a instalação de 15 pórticos ao longo de todo o trecho concedido. Os valores variam de R$ 1,08 a R$ 6,29, em cada trecho, conforme a extensão percorrida.





Quem for de Praia Grande a Itanhaém, por exemplo, rodando 53 quilômetros, vai pagar R$ 10,50. Hoje o trecho não é pedagiado.





NOVA RAPOSO





No projeto ‘Nova Raposo’, que prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada, também estão previstos pedágios com o sistema free flow (fluxo livre).









COMO FUNCIONA O FREE FLOW





O pagamento do pedágio free flow é feito automaticamente por meio do adesivo tag instalado no para-brisa do veículo, que se comunica com pórticos, espécies de portais, localizados no trajeto. O débito do valor da tarifa é realizado automaticamente.





No caso dos carros, o pagamento automático gera um desconto de 5% no valor da tarifa, além do DUF (Desconto de Usuário Frequente), pelo qual, a cada passagem dentro do mesmo mês, são aplicados descontos progressivos nos valores.





Para aqueles que não possuem a tag, a leitura da placa do veículo é feita por meio de câmeras. O valor da tarifa deverá ser pago pelo usuário através de um portal eletrônico disponibilizado pela concessionária.





Para evitar a autuação por evasão de pedágio, é importante que o usuário verifique o valor das tarifas de pedágio ao longo do trajeto e as formas de pagamento aceitas pela concessionária.





No caso da cobrança automática, os usuários devem se certificar de que a tag está devidamente liberada para a cobrança.





No momento da passagem pelo pórtico, devem respeitar a velocidade regulamentar da via e a distância do veículo a frente, assim como a sinalização semafórica de liberação da passagem e a cancela.