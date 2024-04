Itapevi realiza Marcha para Jesus com shows de famosos da música gospel

Evento acontece neste sábado (13); saiba mais

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi

O município de Itapevi realiza, neste sábado (13), a tradicional Marcha Para Jesus. O evento terá início com a concentração do público na Avenida Pedro Paulino, altura do número 100, em frente ao Cemeb Bemvindo Moreira Nery, na Cohab.





A Marcha contará com a presença de nomes conhecidos do cenário da música gospel, como Daniel Berg, Theo Rubia e Ton Carfi.





O trajeto do trio elétrico seguirá pelas vias principais da cidade, passando pela Avenida Pedro Paulino, Praça 18 de Fevereiro, Corredor Oeste, Viaduto José dos Santos Novaes, Rua José Michelotti e Rua Professor Dimarães Antonio Sandei até o Parque da Cidade, na Vila Nova Itapevi.





A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura e é promovida pelo Conpai (Conselho de Pastores de Itapevi). A expectativa de público é de mais de 4 mil pessoas durante a realização do evento.





SHOWS





O show gospel terá início após a chegada da Marcha ao Parque da Cidade, por volta das 16h, com previsão de término às 23h. Além dos artistas já mencionados, a programação contará com apresentações de Kasbanea, Patricia Pereira, Marcelo Aguiar, Queren Santos, Sandra Lima e DJ MP7. O evento contará com praça de alimentação, segurança e posto médico.





SOBRE A MARCHA





A Marcha para Jesus de Itapevi é parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado de São Paulo, conforme estabelecido pela lei estadual nº 16.071/2015, de iniciativa do prefeito Igor Soares (Podemos).





Em 2018, a administração municipal sancionou a Lei municipal 2.523, incluindo o evento no calendário oficial das comemorações pela emancipação político-administrativa de Itapevi, celebrada todo dia 18 de fevereiro, aniversário da cidade.