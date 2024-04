Consulta online: cotianos podem sugerir programas e ações para o orçamento de 2025

A prefeitura de Cotia abriu nesta segunda-feira (8) uma consulta pública online para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025. A consulta se encerra no dia 26 de abril.

Com isso, os moradores da cidade poderão opinar sobre quais ações e programas deverão ser priorizados e implementados pela administração municipal no período de um ano e norteará a distribuição dos recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A expectativa é de que em maio os resultados desta consulta pública sejam apresentados em audiência pública.

COMO FUNCIONA

A população poderá escolher o que julga mais importante a partir de quatro eixos pré-definidos:

Cada pessoa poderá participar da audiência on-line uma vez escolhendo cinco metas que considera mais importantes para cada um dos eixos propostos. Ao final de cada eixo, o cidadão poderá deixar um comentário.

COMO PARTICIPAR

Para participar da audiência on-line LDO 2025, basta acessare preencher um formulário com os dados pessoais (todas as informações são sigilosas e não serão divulgadas as escolhas por pessoa).